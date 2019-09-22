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Боевики ЛНР нагло угрожают Украине: тревожные кадры с линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО
Люди в российской форме и с флагами так называемой ЛНР пересекли линию разграничения в Станице Луганской и "контролируют" ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями.
Об этом говорится в соответствующем сюжете ТСН, передает apostrophe.
Как отмечается, на мосту также висит символика ЛНР. Двое боевиков, которые пересекли линию разграничения, пообщались с украинской журналисткой.
"Я жду победы", - говорит один из мужчин в российской форме.
Другой боевик попытался запугать журналистку.
"Вам не страшно?", – спросил он у нее. Журналистка ответила, что ей не страшно, поскольку она находится у себя дома. Тогда боевики начали рассказывать о том, как "украинский флаг убивал" их соотечественников. Флаг ЛНР же, по их словам, "никого не убивал, а защищал".
Теги: Россия, Донбасс, ремонт, мост, флаг, угроза, Северский Донец, форма, ЛНР, боевики
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