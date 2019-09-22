Боевики ЛНР нагло угрожают Украине: тревожные кадры с линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

22.09.2019 14:32

Люди в российской форме и с флагами так называемой ЛНР пересекли линию разграничения в Станице Луганской и "контролируют" ремонт моста через Северский Донец украинскими строителями.

Об этом говорится в соответствующем сюжете ТСН, передает apostrophe.

Как отмечается, на мосту также висит символика ЛНР. Двое боевиков, которые пересекли линию разграничения, пообщались с украинской журналисткой.

"Я жду победы", - говорит один из мужчин в российской форме.

Другой боевик попытался запугать журналистку.

"Вам не страшно?", – спросил он у нее. Журналистка ответила, что ей не страшно, поскольку она находится у себя дома. Тогда боевики начали рассказывать о том, как "украинский флаг убивал" их соотечественников. Флаг ЛНР же, по их словам, "никого не убивал, а защищал".