Перед блокпостом боевиков «ЛНР» «Станица Луганская» умер мужчина

22.09.2019 11:30

На блокпостах боевиков «ЛНР» и российских оккупантов люди вынуждены стоять в многочасовых очередях или проходить по неприспособленным путям. Некоторые люди не выдерживают и умирают.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Перед блокпостом боевиков «ЛНР» «Станица Луганская» умер мужчина. Источники сообщают, что он благополучно прошел КПВВ «Станица Луганская», направлялся к блокпосту боевиков «ЛНР», прошел через пролом на мосту и упал прямо перед блокпостом боевиков.

Причины смерти мужчины устанавливаются. За телом мужчины приехали родственники.