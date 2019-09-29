На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске

29.09.2019 18:01

Полиция Луганской области задержала мужчину, находившегося в розыске и подозреваемом в совершении тяжкого преступления.

Об этом сообщила спикер Луганской областной полиции Татьяна Погукай, передает donpress.

Спикер уточнила:

«51-летнего мужчину, которого три года разыскивали правоохранители Днепропетровской области, задержали в Лисичанске оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами батальона полиции особого назначения».

По словам Погукай, задержание произошло во время проверки оперативной информации.