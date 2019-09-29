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Архив - Луганская область

В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей

29.09.2019 19:54
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В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей

На окупованій Луганщині в селі Черногорівка Перевальського району від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей.
Як повідомляє підконтрольний "ЛНР" сайт, вибух стався 28 вересня, передає Depo.Донбас.
Зазначається, що діти віком від семи до 13 років неподалік віджитлових будинків виявили схованку з боєприпасами.
"Граючи, діти випадково підірвали одну зі знайдених гранат, в результаті чого всі п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості", -йдеться у повідомленні.
Дітей доправили і лікарні, подробиці про поранення не повідомляються.



Теги: Донбасс, дети, взрыв, граната, ЛНР
 
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