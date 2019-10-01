Пенсионерам "ЛНР" не нравится, что происходит на КПП "Станица Луганская"

01.10.2019 08:11

Весьма противоречивыми оказались отзывы луганских пенсионеров о нынешней ситуации на единственном в Луганской области пункте пропуска через линию разграничения - Станица Луганская.

Мнением пенсионеров, пересекающих линию разграничения в нескольких километрах от Луганска за пенсиями и для улаживания формальностей, интересовались журналисты "Громадського", которое и разместило соответствующий сюжет на своем канале Youtube-канале, сообщает Диалог.UA.

Опрошенные сходились во мнении в той части, что в последнее время процедура пересечения линии разграничения значительно ускорилась. Украинская сторона пустила для пенсионеров не только электромобиль, который везет людей до пункта проверки ВСУ. Здесь от разрушенного моста и до украинского КПП еще курсирует комфортабельный большой автобус, причем бесплатно. И людям теперь не приходится идти по полчаса от блокпоста боевиков "ЛНР" к украинскому посту. А вот о ситуации с ремонтом моста, взорванного боевиками в 2015 году мнения разные. Кто-то говорит, что видит ведущиеся восстановительные работы, кто-то утверждает, что ничего не происходит.

Что касается оптимистов, то их оптимизм, так сказать, с горчинкой. Одна из опрошенных отметила, что воспринимает намечающиеся улучшения как признак еще большей "консервации" существующего положения дел. И это женщину весьма печалит. Хотя, кроме всего прочего, женщина отметила, что наведение порядка на пункте пропуска - свидетельство того, что Украина о своих гражданах заботится. Например, недавно отремонтированную пешеходную дорогу женщина оценила: "Такого асфальта в Луганске нет". Пессимисты говорили, что не видят улучшений, хотя и они упоминали о ведущихся работах. Но эти люди, похоже, из тех, кому нужно все и сразу.