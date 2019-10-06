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На Донбассе подорвался на мине опасный боевик ЛНР
06.10.2019 09:12
В зоне боевых действий на Донбассе подорвался террорист ЛНР Игорь Долженко.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает apostrophe.
"200-я бригада". 02.10.19 Долженко Игорь сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" - отметил он.
По данным боевиков, Долженко подорвался на мине в Песках, он "служил" в рядах террористов с 2014 года. У погибшего остался 12-летний сын.
Теги: Донбасс, боевик, мина, ЛНР, ВСУ, Пески, подрыв
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