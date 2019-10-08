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Архив - Луганская область

Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"

08.10.2019 15:02
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Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"

Представители Специальной мониторинговой миссии сообщают о том, что пророссийские боевики продолжают нарушать условия процесса отвода войск и стягивают свои силы на территорию бывшего Луганского международного аэропорта.

Наблюдательная Миссия ОБСЕ сообщает, что боевики российских оккупационных сил нарушают линии отведения войск, которые ранее были согласованы с Киевом на переговорах ТКГ. Так, Миссией было замечено появление 37 единиц военной техники, 33 из которой боевики разместили на территории бывшего международного аэропорта Луганска. Примерно в 2 километрах к югу находится временно оккупированный населенный пункт Переможное. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ, передает Диалог.UA.

Также, как сообщается в пресс-службе, представители Мониторинговой миссии зафиксировали на территории аэропорта 33 единицы боевой техники, которые разместили за линией отвода, но вне мест хранения. Как отмечают представители ОБСЕ, начиная с 4 октября случаи нарушения режима тишины со стороны боевиков, стали более частыми. Для сравнения: во время предыдущего отчетного периода было зафиксировано семь взрывов, тогда как в этот раз их более двух сотен. Наибольшее количество нарушений огня фиксируется в южном и юго-восточном направлении от Попасной, которая находится под контролем ВСУ.



Теги: Донбасс, Луганск, аэропорт, ОБСЕ, боевики, ВСУ, военная техника
 
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