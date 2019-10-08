Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции

08.10.2019 12:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции

Из-за запланированного разведения войск Национальная полиция отправила в населенный пункт Золотое Луганской области дополнительные силы. Как передает replyua.net, такую информацию сегодня на пресс-конференции предоставил замруководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян. Он, в частности, отметил, что для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

«Все эти усиленные меры будут предприняты с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан. Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей», - сообщил замглавы Нацполиции. К тому же, он добавил, что на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе в полноценном режиме функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

Ранее стало известно, что на состоявшихся 1 октября переговорах в Минске удалось достичь договоренностей о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Но оно не состоялось из-за обстрелов.



Теги: Донбасс, разведение, Нацполиция, Золотое
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх