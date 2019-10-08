В Золотое направлены дополнительные силы Нацполиции

08.10.2019 12:37

Из-за запланированного разведения войск Национальная полиция отправила в населенный пункт Золотое Луганской области дополнительные силы. Как передает replyua.net, такую информацию сегодня на пресс-конференции предоставил замруководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян. Он, в частности, отметил, что для усиления патрулирования были привлечены 36 сотрудников патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

«Все эти усиленные меры будут предприняты с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан. Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей», - сообщил замглавы Нацполиции. К тому же, он добавил, что на территории Золотого и Екатериновки в Попаснянском районе в полноценном режиме функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

Ранее стало известно, что на состоявшихся 1 октября переговорах в Минске удалось достичь договоренностей о начале разведения сил в Петровском и Золотом. Но оно не состоялось из-за обстрелов.