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Билецкий рассказал, кто финансирует протестующих в Золотом
10.10.2019 11:00
Глава "Национального корпуса" и бывший командир батальона "Азов" Андрей Билецкмй утверждает, что акции против разведения сил в Золотом проводятся за счет средств, собранных волонтерами, передает Depo.Донбасс.
"Здесь десятки волонтеров, которые все это обеспечивают и с этим нет никаких проблем. Плюс, мы люди, которые привыкли к самоорганизации и выживанию в условиях 2014 и 2015 годов", - сказал он во время брифинга.
Теги: Донбасс, протест, финансирование, Золотое, Андрей Билецкий
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