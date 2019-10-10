Билецкий рассказал, кто финансирует протестующих в Золотом

10.10.2019 11:00

Глава "Национального корпуса" и бывший командир батальона "Азов" Андрей Билецкмй утверждает, что акции против разведения сил в Золотом проводятся за счет средств, собранных волонтерами, передает Depo.Донбасс.

"Здесь десятки волонтеров, которые все это обеспечивают и с этим нет никаких проблем. Плюс, мы люди, которые привыкли к самоорганизации и выживанию в условиях 2014 и 2015 годов", - сказал он во время брифинга.