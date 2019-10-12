Националисты не смогут вести боевые действия в Золотом, если оттуда отведут войска - Михайленко

12.10.2019 15:49

Игорь Михайленко заявил журналистам, что националисты не смогут вести боевые действия в районе населенного пункта Золотое, если оттуда отведут украинские войска. По словам лидера «Нацдружин», того количества людей, которое прибыло на протесты, банально не хватит для того, чтобы удержать линию фронта на данном участке, сообщает replyua.net.

Игорь Михайленко подчеркнул, что националисты не смогут вести боевые действия в Золотом в случае, если оттуда будут отведены украинские войска. Лидер «Нацдружин» объяснил, что причина здесь очень простая - нехватка людей. Того количества активистов, которое прибыло сюда на протесты против реализации «формулы Штайнмайера» просто не хватит для удержания линии фронта на этом участке.

Михайленко еще раз повторил, что о ведении полноценных боевых действий националистами в данном случае не может быть и речи. Не стоит забывать, что у армии есть гранатометы, артиллерия, тяжелое вооружение. Всего этого по понятным причинам у активистов нет. В этой связи стоит напомнить, что именно в Золотом планируется провести первый этап разведения войск на Донбассе. Читайте также: Зеленский старается быть похожим на Путина во время своего телевизионного шоу, и у него это получается - Портников.