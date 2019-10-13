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Главари НВФ распространяют фейк о «зачистке» населения в Золотом бойцами «Азова»
13.10.2019 08:11
Член НВФ из так называемого «управления Народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко выдал очередной фейк о том, что прибывшие в Золотое Луганской области бойцы батальона «Азов», якобы начали «зачистку» среди мирного населения.
Филипоненко отметил:
«Каратели, используя опыт 2014 года, проводят „чистки“ среди местных жителей, выявляя граждан, поддерживающих „народные республики“ и мирные инициативы по разведению войск», передает donpress.
Теги: Донбасс, милиция, население, ЛНР, батальон "Азов", фейк, Золотое, НВФ
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