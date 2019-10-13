РосСМИ сделали громкий вброс о разведении сил под Золотым

13.10.2019 15:49

Пропагандистские СМИ РФ активно раскачивают фейки по поводу разведения сил под Золотым. Кремлю, очевидно, пришелся по душе конфликт Киева с ветеранами и они пытаются разжечь его сильнее.

Разоблачил фейк росСМИ известный украинский волонтер и блогер Роман Доник на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA. Российское агентство "Интерфакс" опубликовало новость о том, что под Золотым якобы произошла перестрелка между украинскими военными. Россияне уверяли, что украинский спецназ "усмирил" бойцов 35-й бригады ВСУ, которые отказались отводить силы. При этом пропагандисты РФ ссылались на разведку террористической "ДНР".

"Россияне начали делать вбросы. Еще 10 числа (октября - ред.)" - отметил Доник. Он удивлен тем, что таким "надежным" источникам поверили некоторые и в Украине. Призвал "фильтровать" сведения, поступающие из РФ. "Для тех, кто не в курсе, объясняю на пальцах - 35-й бригады морской пехоты нет в Луганской области. Поэтому ей не могли дать приказ оставить позиции в Золотом и Петровском. А если не дали приказа, то они не могли его не выполнить", - отметил волонтер. Фейк о разведении сил красноречиво говорит о том, что России не нужен мир на Донбассе. Ей нужен хаос в Украине, который позволит подчинить всю страну.