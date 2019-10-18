Украина против открытия КПВВ возле Счастья

18.10.2019 16:27

Украинская сторона готова к открытию контрольного пункта въезда-выезда у Золотого в Луганской области, но против открытия КПВВ возле Счастья. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, пишет ДонПресс.

По словам чиновника, решение об открытии КПВВ «Золотое» было принято еще в 2016 году, однако, российская сторона начала увязывать открытие КПВВ у Золотого с открытием КПВВ у Счастья. Однако, Украина не согласна на это условие, так как это не предусмотрено ни одним из соглашений. Боднар добавил:

«На сегодняшний день мы точно также привлекаем партнеров по „нормандскому формату“ для давления на российскую сторону, чтобы выполнить соглашение и открыть КПВВ в Золотом».

Кроме того, по словам Боднара, открытие КПВВ «Золотое» станет возможным после разведения сил и средств на данном участке.