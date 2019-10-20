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«А взамен – комендантский час»: сеть в ярости от абсурдной акции в Луганске
На своей странице в социальной сети Facebook известный украинский журналист Роман Цимбалюк посмеялся над акцией в ныне оккупированном пророссийскими террористами Луганске за присоединение к стране-агрессору Российской Федерации. Как передает replyua.net, в соответствующем посте он обратился непосредственно к населению непризнанной «Луганской народной республики». «Вы уже де-факто в России. Она такая. Это конечная. Поезд дальше не идет. Другая Россия только в телевизоре, только там россияне всех побеждают. В жизни – это нищета и свежий воздух», – написал он.
Далее журналист добавил, что благодаря таким «освободителям» регион остался без заводов и фабрик. «Но не надо расстраиваться – взамен комендантский час...», – добавил Цимбалюк. Следует отметить, комментаторы поста ему ответили, что митинг является только трюком пропаганды. Часть интернет-пользователей откровенно разозлила акция в Луганске.
Ранее стало известно, что накануне на центральной площади Луганска люди выстроились в надпись: «Мы хотим в Россию». Согласно данным сепаратистских ресурсов, участие в акции приняли порядка двух тысяч местных жителей.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, комендантский час, флешмоб
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