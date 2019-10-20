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Архив - Луганская область

В ОРЛО разыскивают пропавшего сотрудника мобильного оператора «Лугаком»

20.10.2019 07:50
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В ОРЛО разыскивают пропавшего сотрудника мобильного оператора «Лугаком»

В неподконтрольном украинской власти Луганске пропал сотрудник местного оператора мобильной связи «Лугаком».

Объявление о розыске появилось на странице оператора в соцсети ВКонтакте 18 октября, передает donpress.

Сообщается, что мужчина пропал в районе ул. Ломоносова, дом 25 17 октября в 20:35.

«Мужчина 28 лет, светлые волосы, рост 186 см. Одет был в синие джинсы, клетчатую рубашку и синий пиджак», — сказано в публикации.

Очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят позвонить 177.

В течение нескольких последних дней в соцсетях обсуждается информация о возможном рейдерском захвате «Лугакома». Местные жители предполагают, что исчезновение сотрудника каким-то образом связано с происходящим.

«Пропажа сотрудника была связана именно с этим захватом — судя по тому, что обращаться по поводу его пропажи нужно не в полицию, а на номер 177, напрашивается нехитрый вывод, что его повязали именно сотрудники МВД. При каких обстоятельствах — неизвестно», — пишут люди.

Более того, на странице «Лугакома» в ВК сегодня утром появилось сообщение следующего содержания:

«Уважаемые абоненты! В связи с частичной потерей контроля над работой Предприятия, возможно частичное или полное приостановление предоставления услуг мобильной связи и доступа к сети Интернет на территории Республики. Приносим извинения за вынужденные неудобства».



Теги: Донбасс, Луганск, мужчина, МВД, оператор, розыск, мобильная связь, без вести пропавшие
 
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