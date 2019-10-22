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Архив - Луганская область

В Луганске произошло масштабное ДТП

22.10.2019 22:11
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В Луганске произошло масштабное ДТП

Во временно оккупированном Луганске на пересечении улиц Оборонной и Курчатова произошло столкновение двух автомобилей.

Вот что узнали «ВедомостиДонбасса»:

Во временно оккупированном Луганске, на пересечении улиц Оборонная и Курчатова произошло столкновение автомобилей ЗАЗ и Honda. АвтомобильЗАЗ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Honda.

В результате водители обоих автомобилей получили травмы и госпитализированы.



Теги: Донбасс, Луганск, травмы, авария, Луганская область, Honda, столкновение, госпитализация, ЗАЗ, ДТП
 
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