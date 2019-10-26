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Архив - Луганская область

Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Хутор Вольный

26.10.2019 20:19
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Потерь среди военных Объединенных сил нет.

С начала субботы, 26 октября, российско-оккупационные войска осуществили обстрел населенных пунктов Новолуганское и Хутор Вольный в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

 

По данным оборонного ведомства, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных с начала текущих суток. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Так, около 03:40 утра боевики из подствольных гранатометов совершили вражеский обстрел украинских военных в районе Хутора Вольный. После полуночи, а также около 07:35 российские наемники из гранатометов различных систем и стрелкового оружия открывали огонь по подразделениям Объединенных сил вблизи Новолуганского.

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«По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев с начала текущих суток в результате вражеских обстрелов нет. Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварных действий со стороны российско-оккупационных войск», — добавили в Минобороны.



Теги: Донбасс, боевики, Минобороны, Новолуганское
 
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