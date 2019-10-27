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Билецкий срочно обратился к Зеленскому после Золотого: "азовцы" сказали, что будет дальше

27.10.2019 15:30
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Билецкий срочно обратился к Зеленскому после Золотого: "азовцы" сказали, что будет дальше

Лидер украинских добровольцев батальона "Азов" Андрей Билецкий записал специальное видеообращение к украинскому президенту и прокомментировал хамство Зеленского в Золотом.

Он заявляет, что добровольцы останутся на своих позициях и не допустят капитуляции, несмотря на угрозы власти, передает dialog.

Таким образом скандал вокруг неожиданного визита президента Владимира Зеленского на передовую в Золотое продолжает набирать обороты. Билецкий заявляет, что самой важной частью вчерашнего скандала является даже не хамское общение Зеленского с добровольцами, а сложившаяся ситуация на передовой, согласно которой после разведения Украина теряет контроль над 30 населенными пунктами. Некоторые из них являются стратегически важными для фронта и украинской армии. Билецкий заявляет, что разведение очень выгодно России. "Сегодня "Гарант" приехал в Золотое пытаться доказать, что местные за разведение. Неожиданно на четвертой неделе нахождения там добровольцев он решил к ним заехать. К сожалению, разговор был похож не на диалог президента и бойцов, а на полукриминальный "базар" со стороны первого лица государства. "Я шо лох?", "Кто мне шо передавали?" И другие перлы. Комментарий по поводу последних событий и обращения к Зеленского. Как бы ни "быковала" власть, мы останемся на своих позициях и не допустим капитуляции", - заявил он.



Теги: Донбасс, скандал, добровольцы, батальон "Азов", Золотое, Андрей Билецкий, Зеленский
 
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