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Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"

27.10.2019 18:23
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Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"

Бывший узник Кремля крымский режиссер Олег Сенцов прокомментировал нашумевший разговор президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами АТО в селе Золотое-4.

Отреагировал на скандальную историю Сенцов на своей странице в Facebook, передает Диалог.UA.

Сенцов раскритиковал разговор, который состоялся у Зеленского с ветеранами АТО/ООС на передовой в селе Золотое-4. Он назвал его "стендапом из серии #янелох" из-за нашумевшего заявления Зеленского. "В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал бывший узник Кремля.



Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, добровольцы, ветераны, Олег Сенцов, Золотое, ООС, Зеленский
 
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