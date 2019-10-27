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В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома
27.10.2019 10:08
В Алчевске (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Луганской области) возле жилого дома прогремел взрыв.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.
По их словам, взорвался неизвестный предмет.
В результате взрыва были повреждены окна на первом и втором этажах.
Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Официальных разъяснений о характере и причинах взрыва также нет.
Теги: Донбасс, Алчевск, дом, взрыв, Луганская область, соцсети, пострадавшие
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