В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке

27.10.2019 13:11

Во временно оккупированном населенном пункте Зеленая Роща в пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном населенном пункте Зеленая Роща в пригороде Луганска, по дороге в населенный пункт Паньковка, при подрубке просеки, двое мужчин 1972 и 1974 года рождения подорвались на растяжке,сделанной из гранаты РГД-5.

С множественными ранениями пострадавшие госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.