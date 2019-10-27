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Архив - Луганская область

В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке

27.10.2019 13:11
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В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке

Во временно оккупированном населенном пункте Зеленая Роща в пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном населенном пункте Зеленая Роща в пригороде Луганска, по дороге в населенный пункт Паньковка, при подрубке просеки, двое мужчин 1972 и 1974 года рождения подорвались на растяжке,сделанной из гранаты РГД-5.

С множественными ранениями пострадавшие госпитализированы в Луганскую областную клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.



Теги: Донбасс, Луганск, граната, госпитализация, больница, мужчины, ранения, подрыв, растяжка
 
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