Зеленский: в Золотом все хотят мира и готовы к разведению войск

27.10.2019 08:32

Президент Владимир Зеленский после двухдневного пребывания в Луганской области лично убедился в том, что большинство местного населения поддерживает идею разведения войск. Люди обеспокоены присутствием неармейского вооруженного формирования, которое препятствует процессу разведения.

Глава государства за два дня пребывания на Луганщине встретился со многими местными жителями, которые представляют разные срезы общества. Всюду, убежден Зеленский, люди хотят мира и приветствуют разведение войск.

Об этом президент написал в своем "Фейсбук", сообщает Диалог.UA.

Владимир Зеленский пишет, что встречался с учителями и врачами, которые, несмотря на тяжелую ситуацию, продолжают выполнять свою работу. Речь шла не только о мире и войне. Обсуждали также социальные проблемы и непростой быт людей, которым ежедневно приходится жить на линии огня. "От местных узнал, что на околице в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку встревожены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры вышли эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать согласия. Но одними лишь разговорами войну не закончить", - написал президент. Гарант действительно, не афишируя своей поездки, побывал сегодня в Золотом - там, где расположились вооруженные добровольцы, которые намерены воспрепятствовать разведению войск. И общение действительно вышло довольно эмоциональным. На сей раз согласия достичь не удалось. Добровольцы заявляют, что будут стоять до конца и не дадут армии отступить. В ответ на это Зеленский им намекнул, что он сторонник демократического решения вопросов, однако может и забыть о демократии. В общем, разговор не заладился. Однако, судя публикации в "Фейсбуке" Зеленского, для себя он уже принял решение. Какое, вероятно, станет известно довольно скоро. "Мне важно было услышать украинцев, которые ждут мира. Это для меня главное. Мы должны искать пути и работать для завершения войны", - пишет президент. То есть похоже на то, что на востоке все-таки ожидается большое движение. Каким оно будет, знает пока лишь узкий круг. При этом президент подчеркнул, что капитуляции не будет ни в коем случае. "Это я говорю как Президент и Верховный Главнокомандующий. Уверен, у нас все получится, и Украина опять будет единой", - пишет Зеленский. В то же время ветераны АТО, блокирующие разведение войск в районе Золотого, заявили, что они никуда оттуда не уйдут. Они убеждены, что их пребывание там абсолютно законно и, более того, они выполняют свой конституционный долг, который обязывает их защищать свою страну.