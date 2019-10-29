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Архив - Луганская область

Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского

29.10.2019 17:59
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Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского

Город Золотое Луганской области был обстрелян вскоре после визита Владимира Зеленского.

О происшествии рассказал замгендиректора ATR, журналист Айдер Муджабаев в Facebook, передает РБК-Украина.

По словам журналиста, во время общения с Денисом "Янтарем" в прямом эфире, доброволец был вынужден прервать общение. Позже представитель ветеранского корпуса "Азов" перезвонил и сказал, что их позиция была обстреляна боевиками из стрелкового оружия.
Напомним, Денис "Янтарь" - тот доброволец, с которым у Зеленского возникла словесная перепалка, в ней президент требовал у ветеранов сдать оружие, а тот в свою очередь просил гаранта подписать меморандум, что его требуют участники акции "Ні капітуляції".
Владимир Зеленский после возвращения с Золотого отчитался, что все незаконное вооружение, имеющееся у добровольцев, вывезено с города.
По словам добровольца, бойцы потерь не понесли, но стреляли прицельно именно по ним.
"Мы держим кулаки за Дениса, и за его друзей, чтоб все было хорошо", - говорит Муджабаев.
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Стоит отметить, что Денис рассказал, что оружие добровольцы сдали не правоохранителям, а отдали своим товарищам в Золотом.
"Мы свое оружие перевезли в другое место, но в Золотом. Если будет нужно, мы ее вернем", - сказал "Янтарь".
Также доброволец рассказал, что после скандального разговора с президентом, ни для него, ни для его бойцов не было никаких последствий. "Янтарь" сказал, что не чувствует себя обиженным или оскорбленным, но манера общения президента его несколько обескуражила.



Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, обстрел, боевики, добровольцы, батальон "Азов", Золотое, Зеленский
 
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