- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- "Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"19:08
- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом17:41
- Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе17:18
- Боевики "ЛНР" готовы к отведению войск возле Золотого: что происходит на Донбассе15:20
- Завершение войны на Донбассе: Зеленский назвал единственный способ14:01
- Украина начала отвод вооружений в Золотом - МИД выступил со срочным заявлением12:41
- В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом12:30
Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского
Город Золотое Луганской области был обстрелян вскоре после визита Владимира Зеленского.
О происшествии рассказал замгендиректора ATR, журналист Айдер Муджабаев в Facebook, передает РБК-Украина.
По словам журналиста, во время общения с Денисом "Янтарем" в прямом эфире, доброволец был вынужден прервать общение. Позже представитель ветеранского корпуса "Азов" перезвонил и сказал, что их позиция была обстреляна боевиками из стрелкового оружия.
Напомним, Денис "Янтарь" - тот доброволец, с которым у Зеленского возникла словесная перепалка, в ней президент требовал у ветеранов сдать оружие, а тот в свою очередь просил гаранта подписать меморандум, что его требуют участники акции "Ні капітуляції".
Владимир Зеленский после возвращения с Золотого отчитался, что все незаконное вооружение, имеющееся у добровольцев, вывезено с города.
По словам добровольца, бойцы потерь не понесли, но стреляли прицельно именно по ним.
"Мы держим кулаки за Дениса, и за его друзей, чтоб все было хорошо", - говорит Муджабаев.
После визита Зеленского в Золотое туда нагрянула полиция: что происходит (видео)
Стоит отметить, что Денис рассказал, что оружие добровольцы сдали не правоохранителям, а отдали своим товарищам в Золотом.
"Мы свое оружие перевезли в другое место, но в Золотом. Если будет нужно, мы ее вернем", - сказал "Янтарь".
Также доброволец рассказал, что после скандального разговора с президентом, ни для него, ни для его бойцов не было никаких последствий. "Янтарь" сказал, что не чувствует себя обиженным или оскорбленным, но манера общения президента его несколько обескуражила.
Теги: Донбасс, оружие, Луганская область, обстрел, боевики, добровольцы, батальон "Азов", Золотое, Зеленский
- «Оружие никуда не вывозили»: Билецкий объяснил, что на самом деле произошло в Золотом
- На одну из самых горячих точек АТО с утра прилетел разрывной "подарок" от упырей
- Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу
- По Донбассу ударили "Градом"
- В зоні АТО окупанти обстріляли мобільну групу фіскальної служби. Є поранені
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- "Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"19:08
- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом17:41
- Сурков поблагодарил "ЛНР" за начало разведения сил на Донбассе17:18
- В Донецке и Макеевке растет количество тяжких уголовных преступлений16:22
- Какие населенные пункты ВСУ оставят в "серой зоне": отвод войск на Донбассе22:35
- В Чернобыле лошади Пржевальского превратились в "моделей": жуткая доверчивость22:04
- На Донбассе "200 бригаду" пополнил молодой боевик ДНР по кличке "Бодя"21:32
- Позвонил 47 тысяч раз в «скорую»: Жителя Краматорска поместили в психбольницу21:04
- На инвестфоруме в Мариуполе бизнесмен Ярославский заявил, что готов построить новый донецкий аэропорт20:36
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Войска разведут, пункт пропуска откроют: Стали известны перспективы разведения сил в Золотом 19:40
- "Слуга народа" Камельчук угодил в скандал из-за признания боевиков "ЛНР"19:08
- Возвращение Приватбанка Коломойскому: Зеленский поставил точку18:31
- Боевики обстреляли "обезоруженных" добровольцев в Золотом после визита Зеленского17:59
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"