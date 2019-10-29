Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом

29.10.2019 17:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Штаб ООС сделал заявление в связи с началом разведения сил в Золотом

Штаб Операции Объединенных сил официально подтвердил начало разведения войск у поселка Золотое Луганской области.

Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook, передает donpress.

Как уточнили в штабе, разведение сил началось в двустороннем порядке:

«Сообщаем, что сегодня, 29 октября 2019 года в 12:00 начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Это стало возможным из-за соблюдения режима тишины в течение последней недели. Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств».

По информации штаба, украинская сторона примет все необходимые меры, чтобы отвод сил и средств не ослабил оборонительные возможности украинских подразделений:

«Власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью — безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих.

Отмечаем, что обстрел, о котором сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств».



Теги: Донбасс, войска, Луганская область, обстрел, разведение, ОБСЕ, Золотое, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх