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В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом
29.10.2019 12:30
Министр иностранных дел Вадим Пристайко во вторник, 29 октября, объявил о начале отвода войск в Золотом Луганской области, сообщает Корреспондент.net.
"Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад. Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко.
Теги: Донбасс, МИД, Золотое, заявление
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