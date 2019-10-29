Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом

29.10.2019 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во вторник, 29 октября, объявил о начале отвода войск в Золотом Луганской области, сообщает Корреспондент.net.
"Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад. Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко.



Теги: Донбасс, МИД, Золотое, заявление
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх