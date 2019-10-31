"Нацкорпус" и "Азов" не уйдут из Золотого: в Сети появилось кадры обращения об отводе войск. ВИДЕО

31.10.2019 12:29

Активисты партии "Национальный корпус" и ветераны полка "Азов" сложили свое оружие в Золотом, где начался первый этап зеркального разведения войск, но не собираются покидать сам населенный пункт и готовы взять в руки оружие, как только потребуется.

Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин опубликовал специальное видеообращение о начале отвода войск в районе Золотого на временно оккупированном Донбассе, передает Диалог.UA.

По его словам, активисты партии "Национальный корпус" и ветераны полка "Азов" сложили оружие в Золотом, где стартовал первый этап разведения войск.

"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть пока что будет так", - прокомментировал он. По его словам, представители "Нацкорпуса" не намерены покидать дом на окраине Золотого. Этот дом Тамарин называет "последним блокпостом", где находятся бойцы, которые смогут защитить местных жителей после отвода войск. Кроме того, Тамарин объявил о создании мобильных групп добровольцев, которые будут ездить в места разведения войск на Донбассе, чтобы оценить все, что происходит. Уточняется, что данную инициативу "Рейд за мир" поддержат ветераны боевых действий и волонтеры.