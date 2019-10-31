«Население поддерживает»: в штабе ООС рассказали, как проходит разведение сил на Донбассе

31.10.2019 09:14

В Золотом под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ продолжается процесс разведения сил и средств, пишет ДонПресс.

Так, в штабе отметили:

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что сегодня, 30 октября 2019 года, на участке разведения № 2 (в районе н.п. Золотое-4) продолжились мероприятия по разведению сил и средств. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели фиксацию выполнения мероприятий по отводу сил и средств на указанном участке».

Кроме того, в районе разведения сил прошла рабочая встреча командующего ООС Владимира Кравченко и руководителя украинской стороны СЦКК полковника Александра Борщевского с заместителем Председателя СММ ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном.

Стороны посетили населенные пункты Катериновка и Золотое-4 и на месте обсудили с местным населением ситуацию по безопасности. В штабе добавили:

«Как стало известно из общения, местное население поддерживает концепцию разведения сил».