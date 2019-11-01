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Бутусов о разведении сил у Золотого: "У противника нет шансов"
У Золотого, где уже стартовало разведения сил, у террористов "ЛНР" нет никаких шансов захватить оставленные ВСУ позиции. Ситуация полностью контролируемая как украинскими военными и силовиками, так и международными наблюдателями.
Что происходит в Золотом, рассказал в Facebook известный журналист, главред "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, передает Диалог.UA.
Что происходит в зоне разведения войск близ Золотое? Карта тактической обстановки с пояснениями Источники "Цензор.нет" в ОБСЕ сообщили о тактической обстановке в поселках Катериновка и Золотое-4, которые частично находятся в зоне разведения войск близ Золотого.
Разведение касается только части территории, шириной примерно в 2 километра, все другие позиции остаются неизменными, сохраняется полный огневой контроль с флангов. Под нашим контролем - ключевые тактические высоты, которые позволяют ВСУ контролировать оставленные позиции.
Однако военнослужащие Украины остаются в самой Катериновке, там где ушла пехота. Военнослужащие Нацгвардии, сотрудники полиции, "скорая помощь" - неотлучно дежурят в поселке. В поселке работает школа, которую посетил президент. Никакие российские банды зайти в поселок не могут. В поселке сохраняется пост добровольцев Нацкорпуса, который своими глазами наблюдает обстановку. На мосту на линии разграничения стоит поставленная украинцами машина-кунг, в ней постоянно дежурит патруль СЦКК. Работает регулярно в поселке и наша разведка. У противника нет шансов, чтобы зайти на оставленные позиции ВСУ незамеченным. Справа от Катериновки - поселок Золотое-4. Он формально вне зоны разведения и, как видно, в основном занят противником. ВСУ контролируют небольшую часть этого поселка. На этом участке регулярно продолжаются перестрелки. В Интернете есть видео, как группа "К-2" из 54-й бригады ведет ответный огонь по огневым точкам россиян в заброшенных домах Золотое-4. Наемники стреляют, провоцируют, наши отвечают, но вперед не идут. Там короткие дистанции, перестрелки иногда идут на дистанции до 100 метров. Именно из этого поселка россияне нарушают перемирие, отсюда иногда стреляют и по Катериновке. Поэтому когда добровольцы сообщали об обстрелах - они говорили правду. Стрельба вокруг зоны разведения продолжается, и прилеты из стрелкового оружия случаются, выстрелы слышно. Беспокойство гражданского общества вполне обоснованно, наши военные также полностью разделяют озабоченность по поводу отхода на любое расстояние любых наших подразделений, и понимают ответственность за жизни жителей в зоне разведения, за жизни наших бойцов. Однако командование 72-й бригады ВСУ полностью контролирует обстановку в зоне разведения войск.
Теги: Донбасс, стрельба, разведка, разведение, ОБСЕ, ЛНР, ВСУ, террористы, Золотое, СЦКК
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