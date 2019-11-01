В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП

01.11.2019 19:30

Во временно оккупированном Луганске в районе Центрального рынка произошло серьезное ДТП.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Луганске, в вечернее время, в районе Центрального рынка города произошло серьезное ДТП.

Двигавшийся на повышенной скорости легковой автомобиль снес разделительную ограду и клумбу и вылетел на встречную полосу.

Данных о пострадавших нет.