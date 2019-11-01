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Архив - Луганская область

В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП

01.11.2019 19:30
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В Луганске возле Центрального рынка произошло серьезное ДТП

Во временно оккупированном Луганске в районе Центрального рынка произошло серьезное ДТП.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Луганске, в вечернее время, в районе Центрального рынка города произошло серьезное ДТП.

Двигавшийся на повышенной скорости легковой автомобиль снес разделительную ограду и клумбу и вылетел на встречную полосу.

Данных о пострадавших нет.



Теги: Донбасс, Луганск, авария, Луганская область, ДТП, автомобиль
 
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