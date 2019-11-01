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Архив - Луганская область

В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии

01.11.2019 20:15
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В ОРЛО не будут засчитывать стаж работы на территории Украины при начислении пенсии

На неподконтрольной Украине части Луганщины согласно новому порядку, принятому главарями ОРЛО, местные жители, вернувшиеся на постоянное место жительство в «республику» и желающие получать так называемую «пенсию ЛНР», могут потерять стаж, пишет ДонПресс. Об этом сообщила «председатель Пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева.
По ее словам, при оформлении так называемых «республиканских пенсий» есть один важный вопрос:
«Людям, которые работали на территории Украины, и сегодня переехали жить в Республику и хотят получать пенсию, необходимо знать следующее. Периоды работы в Украине после 1 апреля 2015 года по настоящее время не будут включены в страховой стаж в ЛНР. Работая в Украине, люди платили туда единый социальный взнос, поэтому у нас в ЛНР право на пенсионное обеспечение будет приобретаться без учета этого стажа и заработка».



Теги: Донбасс, стаж, пенсии, ОРЛО
 
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