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В штабе ООС назвали число военных ВСУ, перемещенных на новые позиции в ходе разведения сил
01.11.2019 08:11
В процессе разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области на Донбассе 21 украинский боец переместился на новые позиции.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, в штабе отметили:
«Идут третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции».
Теги: Донбасс, Луганская область, разведение, бойцы, ВСУ, перемены, Золотое, ООС, позиции
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