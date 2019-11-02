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Что происходит в "разведенной" Станице Луганской - у "ЛНР" 2 новые огневые точки, боевики маскируются
В Станице Луганской, где состоялось разведение сил, крайне напряженная ситуация. Гибридная армия РФ устанавливает новые огневые точки и угрожают патриотам Украины.
О ситуации в Станице Луганской рассказал Facebook украинский журналист, экс-депутат Рады Сергей Высоцкий, передает Диалог.UA.
Разведение сил в Станице Луганской состоялось в начале июля 2019 года. За последние месяцы ситуация в поселке так и не стабилизировалась, уверяет Высоцкий со ссылкой на местные источники. "Демилитаризованные улицы "серой зоны" от наших ничего не отделяет. Наши силовики туда либо не ходят, либо ходят без оружия. В "серую зону" "нарезали" дом АТОшника. Сами военные проукраинскому населению говорят: "Едьте отсюда, мы вас не сможем защитить". Полицейские говорят, что "соблюдают нейтралитет" и не расследуют физические нападения со стороны пророссийских - плевки в лицо", - рассказал Высоцкий. Он уточнил, что любители "русского мира" угрожают "вешать на столбах" патриотов. А тем временем, с его слов, "ЛНРовцы" наращивают силы под Станицей Лугнской. "На той стороне - две новых огневых точки сепаратистов, которые построили во время "отведения”” - сообщил журналист. Он отмечает, что большинство боевиков отведены не были, их просто переодели в гражданскую одежду. Схожие новости, уверяет Высоцкий, поступают и из Золотого, где разведение уже состоялось на днях. "Там, где Украина отступает, начинается "мир" с плевками в лицо, пытками, виселицей. "Мир" исключительно "русский"" - возмущается журналист. Он подчеркнул, что такого "мира" Украине не надо.
Теги: Донбасс, армия, ЛНР, боевики, Станица Луганская, Золотое, серая зона, РФ
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