Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы

02.11.2019 13:51

«Власти» временно неподконтрольной Украине территории Луганщины увеличили время работы подразделений «МРЭО» управления «ГИБДД».

Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР», передает donpress.

Режим работы ведомства был изменен в связи с увеличением количества обращений граждан по вопросам перерегистрации транспортных средств.