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Архив - Луганская область

Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы

02.11.2019 13:51
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Подразделения «МРЭО» в ОРЛО увеличили время работы

«Власти» временно неподконтрольной Украине территории Луганщины увеличили время работы подразделений «МРЭО» управления «ГИБДД».

Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР», передает donpress.

Режим работы ведомства был изменен в связи с увеличением количества обращений граждан по вопросам перерегистрации транспортных средств.



Теги: Донбасс, регистрация, Луганская область, транспорт, МВД, МРЭО, ЛНР, номерные знаки
 
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