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Українські і зарубіжні ЗМІ відвідали ділянку розведення поблизу Золотого
Представники вітчизняних та закордонних ЗМІ відвідали ділянку розведення №2 поблизу Золотого-4 Луганської області, оглянули обладнані позиції українських військових, які ті зайняли після триденного етапу відведення сил і засобів.
Як повідомили у штабі ООС, окрім військових, журналісти мали змогу поспілкуватися з жителями населеного пункту Катеринівка, передає Depo.ua.
Спікером зустрічі був командир ОТУ Північ генерал-майор Олег Мікац.
"Ми знаходимося на КПВВ Золоте. Це якраз північна околиця ділянки розведення №2 поблизу населеного пункту Золоте. Протягом цих п’яти днів ми виконували певні заходи відповідно до Мінських угод. Ми запросили вас сюди, щоб показати і через вас довести суспільству, що ніякої загрози для місцевого населення після розведення не існує. Що ми змінили лише тактичне положення, але система вогню яка організована і ті заходи які ми виконували і виконуємо гарантовано будуть надавати можливість місцевому населенню відчувати себе в безпеці", – сказав Мікац.
Він додав, що закінчилася п'ята доба виконання заходів щодо розведення сторін.
"Три дні ми розводили війська з визначених місць на ті місця, які підготовлені. І ви могли сьогодні в цьому впевнитись. Що вони саме підготовлені, що особовий склад не кинутий, не виведений в поля в необладнані місця, як деякі там заявляли. Ми були готові, готувалися і готові адекватно реагувати", – наголосив Олег Мікац.
Також він зазначив, що вчора СММ ОБСЄ було проведено верифікацію дзеркального розведення і було підтвердження, що розведення фактично відбулося.
Теги: Донбасс, СМИ, разведение, Золотое
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