В ОРЛО назвали общее количество граждан, получивших паспорта РФ

02.11.2019 14:52

Общее количество пакетов документов, поданных на получение российского гражданства на неподконтрольной Украине территории Луганской области, превысило 60 тысяч.

Такие данные озвучил «министр» «внутренних дел ЛНР» Игорь Корнет, передает donpress.

По его словам, 60 000 заявлений было подано после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина от 24 апреля 2019 года. На сегодняшний день более 36 000 жителей ОРЛО уже получили российские паспорта по упрощенной процедуре.

Прием документов начался в Луганске 6 мая. 14 июня первая группа жителей так называемой «ЛНР» прибыла в Новошахтинск Ростовской области (РФ) для получения паспортов РФ.

В то же время, в ОРДО обладателями паспорта РФ стали более 33 000 граждан. А общее количество поданных заявлений превысило 55 тысяч.