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В штабе ООС объявили о завершении этапа разведения сил у Золотого-4
02.11.2019 08:10
В Луганской области в районе населенного пункта Золотое-4 вчера завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон.
Об этом заявили в пресс-центре операции Объединенных сил, передает donpress.
Так, представители штаба ООС отметили:
«Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий».
Теги: Донбасс, Луганская область, разведение, ОБСЕ, беспилотник, Золотое, ООС
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