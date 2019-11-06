На КПВВ возле Станицы Луганской у пожилой женщины случился инсульт

06.11.2019 12:50

На блокпосте "ЛНР" под Станицей наблюдатели ОБСЕ зафиксировали как пожилую женщину забирала карета скорой помощи, передает Depo.Донбасс.

Сотрудник международной гуманитарной организации сообщил, что у женщины в возрасте от 80 до 90 лет случился инсульт во время перемещения на маршрутном автобусе с контрольного пункта въезда-выезда к мосту.