Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста

07.11.2019 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста

Украинская сторона завершила подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, передает телеканал 112 Украина.
"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1 (Станица Луганская)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что строители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезание железных остатков разрушенного моста.



Теги: Донбасс, мост, восстановление, Станица Луганская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх