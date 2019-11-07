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В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста
07.11.2019 12:00
Украинская сторона завершила подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил, передает телеканал 112 Украина.
"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1 (Станица Луганская)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что строители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезание железных остатков разрушенного моста.
Теги: Донбасс, мост, восстановление, Станица Луганская
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