Последние новости раздела
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину18:00
- В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста12:00
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил15:40
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится14:48
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО13:56
- «К чему готовиться?»: Завтра в «ДНР» заедет очередной «гумконвой» из России13:21
В Золотое приехали послы стран ЕС и США
08.11.2019 09:45
Послы США, Великобритании, Германии и Франции посетили населенный пункт Золотое-4 Луганской области, в районе которого продолжаются мероприятия по разведению сил и средств, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Depo.ua.
Международные партнеры имели возможность лично увидеть, как Украина выполняет договоренности со своей стороны.
Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что иностранные дипломаты убедились в том, что на участках, где произошел отвод, обстрелов не было. Украинские войска готовы реагировать на все ситуации. На данный момент контроль в Золотом и возле него осуществляют представители ОБСЕ, СЦКК и Национальной полиции Украины.
Теги: Донбасс, Золотое, разведение сил
Читайте также:
- Украинские военные оборудуют новые позиции на Донбассе. ВИДЕО
- В Золотое не пропускают волонтеров, везущих людям хлеб, обстановка накаляется
- В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом
- Террористы сорвали открытие КПВВ "Золотое" на Луганщине
- Возле Золотого боевики подорвали авто ВСУ: есть жертвы
- Зона АТО: на "Золотому" рубежі
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже18:45
- МИД протестует против незаконного въезда очередного гуманитарного конвоя России в Украину18:00
- В "ДНР" назвали новую дату разведения сил в Петровском12:30
- В Станице Луганской завершился первый этап восстановления моста12:00
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов07:10
- Погода на завтра по Донецкой области21:43
- Вышел первый трейлер новой экранизации "Человека-невидимки" (ВИДЕО)10:30
- Зеленский рассказал, когда посадит коррупционеров 10:00
- В Золотое приехали послы стран ЕС и США09:45
- День украинских камбеков в Лиге Европы (ВИДЕО)08:30
- Водію, який, переїхавши автомобілем вагітну жінку, покинув місце ДТП, загрожує до 8 років позбавлення волі20:00
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз, погиб один украинский военный, четверо получили осколочные ранения19:15
- Цемах готов дать показания нидерландским следователям19:00
- По горячим следам патрульные Мариуполя задержали двух мужчин, подозреваемых в грабеже18:45
- Зеленский задекларировал 0,9 млн гривен дохода от предоставления в аренду иностранцам имущества18:29
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Яценюк попал в громкий скандал: НАБУ начало расследование
- «Конец света в Донецке»: Жители панически сообщают о мощных взрывах, и залпах, идет война полным ходом
- Стрелков рассказал, что Путин сделает с Донбассом: "Полная капитуляция". ВИДЕО
- «Жители бегут кто куда»: Луганск продолжает содрогаться от сильнейших взрывов
- "Сурков в Донецке орал до хрипоты", - источник рассказал о конфликте с Пушилиным
- Базу людей с украинскими паспортами создадут в ОРДЛО
- «На Каргиле люди прогнали перевозчика, в Горловке члены НВФ проверяют документы»: ситуация на КПП ОРДО
- «Мертвое село!»: Что сейчас происходит в Золотом, после отвода сил
- «Это страшно даже слышать, не то, чтобы смотреть»: обстрел боевиками поселка с детьми
- За посылки из РФ жителям ОРДЛО придется раскошелится