В Золотое приехали послы стран ЕС и США

08.11.2019 09:45

Послы США, Великобритании, Германии и Франции посетили населенный пункт Золотое-4 Луганской области, в районе которого продолжаются мероприятия по разведению сил и средств, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Depo.ua.

Международные партнеры имели возможность лично увидеть, как Украина выполняет договоренности со своей стороны.

Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что иностранные дипломаты убедились в том, что на участках, где произошел отвод, обстрелов не было. Украинские войска готовы реагировать на все ситуации. На данный момент контроль в Золотом и возле него осуществляют представители ОБСЕ, СЦКК и Национальной полиции Украины.