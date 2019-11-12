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В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими
На оккупированной Луганщине вблизи Ровеньков, утром 12 ноября перевернулся автобус, в котором было более 20 пассажиров, восемь из них получили травмы сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».
Сообщается, что авария произошла около 7:40 утра. Автобус вез рабочих для ремонтных работ в детском загородном лагере "Зарница".
"При подъезде к лагерю отказали тормоза, водитель попытался направить транспортное средство на обочину, где автобус перевернулся на бок. В салоне было 23 человека, восемь из них, в возрасте от 27 до 60 лет, получили различные травмы, в основном ушибы и вывихи ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у двух человек, помимо прочего, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а в 48-летней женщины - закрытый перелом ребер.
"Все пассажиры выбрались из автобуса самостоятельно до прибытия экстренных служб, один человек от госпитализации отказался, других доставили в травматологическое отделение центральной городской многопрофильной больницы Ровеньков, - говорится в сообщении.
Теги: Ровеньки, автобус, авария, ОРЛО
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