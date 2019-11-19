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Зеленский завтра посетит Луганскую область

19.11.2019 15:30
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Зеленский завтра посетит Луганскую область

В среду, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Луганскую область. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает Cxid.info.
«20 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский посетит Луганскую область с рабочей поездкой», — сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, визит, Луганская область, Зеленский
 
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