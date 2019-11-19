Зеленский завтра посетит Луганскую область

19.11.2019 15:30

В среду, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Луганскую область. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает Cxid.info.

«20 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский посетит Луганскую область с рабочей поездкой», — сказано в сообщении.