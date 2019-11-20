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Архив - Луганская область

В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств

20.11.2019 14:45
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В "ЛНР" еще раз продлят срок перерегистрации транспортных средств

В "ЛНР" продлят срок регистрации транспортных средств. Об этом 19 ноября на рабочем совещании сообщил "глава республики" Леонид Пасечник, передают местные СМИ.
Он также подчеркнул, что такое продление станет последним, призвал более дисциплинировано относиться к таким вопросам, не откладывать всё на последний день, так как к жителям, не прошедшим регистрацию транспортных средств, будут применять меры в соответствии с действующим законодательством. Помимо этого, Пасечник попросил жителей сообщать в общественную приёмную "главы ЛНР" о случаях коррупционных фактов со стороны сотрудников "МВД".



Теги: регистрация, срок, автомобиль, ЛНР
 
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