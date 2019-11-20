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Архив - Луганская область

В Станице Луганской завершено восстановление моста

20.11.2019 12:30
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В Станице Луганской завершено восстановление моста

Сегодня, 20 ноября, полностью завершено восстановление разрушенного боевиками моста в Станице Луганской, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
«Это событие стало не только исполнением международных обязательств, а и символом воссоединения двух разорванных войной частей области», - сказано в сообщении.



Теги: мост, восстановление, Станица Луганская
 
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