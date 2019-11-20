В Станице Луганской завершено восстановление моста

20.11.2019 12:30

Сегодня, 20 ноября, полностью завершено восстановление разрушенного боевиками моста в Станице Луганской, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

«Это событие стало не только исполнением международных обязательств, а и символом воссоединения двух разорванных войной частей области», - сказано в сообщении.