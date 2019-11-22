В ОРЛО рассказали, какие дни будут выходными на Новый год

22.11.2019 15:30

"Минсоцполитики ЛНР" сообщило, какие дни будут выходными в период новогодних праздников, сообщает Cxid.info.

"В 2019 году 28 декабря является выходным днем, 30 декабря — рабочий день", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 30 декабря является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность уменьшается на один час.

Так же выходными будут дни с 1 января по 7 января включительно. 8 января — рабочий день.