ОБСЕ подтвердила завершение процесса разведения сил возле Золотого

27.11.2019 10:30

Вчера, 26 ноября, во исполнение рамочного решения трехсторонней контактной группы с соблюдением графика, принятого на встрече рабочей подгруппы по вопросам безопасности 1 октября 2019 года в Минске, состоялась верификация представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ завершения процесса разведения сил и средств на участке №2 в населенном пункте Золотое.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает Depo.ua.

По словам заместителя председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона, украинская сторона выполнила все обязательства Минских договоренностей в части, касающейся процесса разведения сил и средств. Оно осуществлено зеркально и со стороны Украины, и с противоположной.

Все последующие вопросы будут решаться в рабочем порядке 9 декабря на очередной встрече лидеров стран "нормандской четверки".