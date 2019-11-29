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Архив - Луганская область

В Станицу Луганскую приехал глава ОБСЕ

29.11.2019 16:00
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В Станицу Луганскую приехал глава ОБСЕ

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в 2019 году возглавляет ОБСЕ, в пятницу приехал в Станицу Луганскую, сообщает LB.ua.
Вместе с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем он осмотрел восстановленный мост на КПВВ "Станица Луганская" и дал короткий комментарий журналистам.
"У меня есть ожидания от встречи лидеров нормандской четверки, и я бы действительно хотел видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, ее сохранить и идти дальше. Потому что альтернативы выполнению Минских договоренностей нет. И если мы действительно хотим мира, тогда надо это выполнять", - сказал Лайчак.
Он также выразил поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.



Теги: визит, ОБСЕ, Станица Луганская, глава
 
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