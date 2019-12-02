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Луганской медуниверситет получил российскую аккредитацию
02.12.2019 16:00
Россия выдала аккредитацию Луганскому государственному медицинскому университету имени святого Луки. Университет стал первым вузом, расположенным на оккупированной территории Луганской области, который получил такую аккредитацию, сообщает Телеканал новостей «24».
Теперь медуниверситет сможет выдавать дипломы российского образца по следующим специальностям: стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.
Аккредитацию вузу страна-оккупант предоставила на 6 лет.
Теги: Россия, Луганск, аккредитация, медицинский университет
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