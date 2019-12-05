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Архив - Луганская область

Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске

05.12.2019 16:00
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Стали известны расценки новогодних корпоративов в Луганске

Новогодний корпоратив в ресторанах и кафе оккупированного Луганска обойдется в среднем в 1,2 тыс. рублей (449 грн) с человека, передает Depo.Донбасс.
Ресторан, расположенный в районе Красной площади, приглашает луганчан отметить корпоратив в среднем за 1,5 тыс. руб. с человека без учета алкоголя, который можно будет принести с собой. В стоимость входят еда и напитки, а также шоу-программа, разработанная учреждением к празднику.
В ресторане грузинской кухни, расположенном в центральной части Луганска, провести корпоратив обойдется в 1,2 тыс. руб. без учета алкоголя и напитков, новогодние шоу будут проводиться в выходные дни. В обновленном специально к новогодним торжествам меню - закуски, салаты, горячие блюда и гарнир.
Кафе в южной части Луганска будет проводить корпоративы с 20 по 30 декабря, их средняя стоимость с человека - 800-1000 руб. Развлекательная программа оплачивается отдельно.



Теги: Луганск, цена, корпоративная вечеринка, Новый год
 
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