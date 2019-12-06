Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"

06.12.2019 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"МГБ ЛНР" на три часа закроет МАПП "Должанский"

Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Должанский» в ночь с 8 на 9 декабря будет закрыт по техническим причинам, сообщает "МГБ ЛНР".
«Служба пограничной охраны МГБ информирует, что в ночь с 8 на 9 декабря международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Должанский» будет закрыт по техническим причинам», — говорится в сообщении.
В "ведомстве" уточнили, что пропуск через границу в данном направлении будет приостановлен с 00.00 до 03.00.
«В указанный период просьба воспользоваться другими пунктами пропуска», — отмечается в сообщении.



Теги: Россия, таможня, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх