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Глава Луганськой ОВГА пообещал 15 квартир беженцам из Золотого
11.12.2019 12:15
Руководитель Луганской ОВГА Сергей Гайдай пообещал выделить квартиры 15 семьям, которых боевики силой выселили из их домов в Золотом-4 (поселок Родина), сообщает Depo.Донбасс.
"Они перебиваются где попало. Президент пообещал, что он им поможет. На сегодня я уже нашел 15 квартир, которые на балансе военно-гражданской администрации Золотого. Квартиры в Золотом-2, (поселок Карбонит). Все квартиры "убиты в хлам". Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию и, я думаю, первые пять в надлежащем состоянии я смогу людям отдать где-то через 3-3,5 месяца: сделаем там нормальные ремонты ", - сказал Гайдай.
Теги: квартиры, беженцы, Золотое
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