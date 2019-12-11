Глава Луганськой ОВГА пообещал 15 квартир беженцам из Золотого

11.12.2019 12:15

Руководитель Луганской ОВГА Сергей Гайдай пообещал выделить квартиры 15 семьям, которых боевики силой выселили из их домов в Золотом-4 (поселок Родина), сообщает Depo.Донбасс.

"Они перебиваются где попало. Президент пообещал, что он им поможет. На сегодня я уже нашел 15 квартир, которые на балансе военно-гражданской администрации Золотого. Квартиры в Золотом-2, (поселок Карбонит). Все квартиры "убиты в хлам". Сейчас разрабатываем проектно-сметную документацию и, я думаю, первые пять в надлежащем состоянии я смогу людям отдать где-то через 3-3,5 месяца: сделаем там нормальные ремонты ", - сказал Гайдай.